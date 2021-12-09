Советник президента Литвы призвала решить проблему с санкциями США против "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Литва имела достаточно времени, чтобы понять, как с наименьшими потерями реализовать введенные США санкции в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий". Литовские компании и правительство должны объединиться и разрешить сложившуюся ситуацию, считает советник президента республики Аста Скайсгирите.

Как заявила она в четверг в эфире национального радио LRT, ответственность за сложившуюся ситуацию должны взять на себя компании и правительство, но, с другой стороны, "не следует тыкать пальцами, лучше решать ситуацию". "Было бы неправильно пытаться указывать пальцем на министров, нам нужно объединиться и посмотреть, как разрешить ситуацию, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы союзники были довольны и чтобы наши потери были меньшими", - указала она.

Скайсгирите напомнила, что санкции США в отношении "Беларуськалия" были приняты достаточно давно, чтобы к моменту вступления их в силу 8 декабря у всех было время подготовиться и выяснить, как их реализовать с наименьшим ущербом. "Это головная боль для правительства Литвы, и следует надеяться, что были предприняты все возможные действия для смягчения последствий, потому что время для подготовки было, и вся эта нынешняя шумиха по поводу того, что они якобы не выполняются, - это очень плохо", - отметила она.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила 8 декабря государственная компания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы"). По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевести около 1 млн тонн удобрений. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Премьер-министр Ингрида Шимоните 8 декабря заявила, что транзит продукции "Беларуськалия" через Литву не должен продолжаться долго после того, как вступили в силу санкции США в отношении этого предприятия.