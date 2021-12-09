{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Советник президента Литвы призвала решить проблему с санкциями США против "Беларуськалия"

Аста Скайсгирите отметила, что литовские компании и правительство должны объединиться для этого

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Литва имела достаточно времени, чтобы понять, как с наименьшими потерями реализовать введенные США санкции в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий". Литовские компании и правительство должны объединиться и разрешить сложившуюся ситуацию, считает советник президента республики Аста Скайсгирите.

Как заявила она в четверг в эфире национального радио LRT, ответственность за сложившуюся ситуацию должны взять на себя компании и правительство, но, с другой стороны, "не следует тыкать пальцами, лучше решать ситуацию". "Было бы неправильно пытаться указывать пальцем на министров, нам нужно объединиться и посмотреть, как разрешить ситуацию, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы союзники были довольны и чтобы наши потери были меньшими", - указала она.

Скайсгирите напомнила, что санкции США в отношении "Беларуськалия" были приняты достаточно давно, чтобы к моменту вступления их в силу 8 декабря у всех было время подготовиться и выяснить, как их реализовать с наименьшим ущербом. "Это головная боль для правительства Литвы, и следует надеяться, что были предприняты все возможные действия для смягчения последствий, потому что время для подготовки было, и вся эта нынешняя шумиха по поводу того, что они якобы не выполняются, - это очень плохо", - отметила она.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила 8 декабря государственная компания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы"). По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевести около 1 млн тонн удобрений. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Премьер-министр Ингрида Шимоните 8 декабря заявила, что транзит продукции "Беларуськалия" через Литву не должен продолжаться долго после того, как вступили в силу санкции США в отношении этого предприятия.

Теги
БелоруссияСШАЛитва
Премьер Литвы заявила, что пока не приняла решение по вопросу отставки главы МИД
Также Ингрида Шимоните пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт госкомпании "Железные дороги Литвы" с "Беларуськалием"
Премьер Литвы заявила, что пока не приняла решение по вопросу отставки главы МИД
Читать полностью