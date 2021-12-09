Киев предложил провести заседание контактной группы по новому перемирию в Донбассе

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина предлагает провести в четверг внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны и обсудить вопрос нового перемирия в Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Андрей Костин.

"Сегодня мною направлено письмо на имя координатора ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ - контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины) с доработанным проектом заявления ТКГ о механизмах по обеспечению безусловной реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанным с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - сказал Костин в комментарии агентству РБК Украина.

По итогам состоявшегося в среду заседания контактной группы полпред РФ Борис Грызлов сообщил, что Киев попросил сутки для ответа на предложения Донбасса по укреплению перемирия. В числе внесенных 2 декабря представителями Донецка и Луганска предложений обозначены официальное дезавуирование Киевом заявлений украинской стороны о порядке открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении в Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по словам Грызлова, представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.