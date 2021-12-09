Киев намерен штрафовать украинцев за отрицание "агрессии России"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство решило штрафовать граждан за отрицание фактов "вооруженной агрессии РФ" и "оккупации" территории страны. Соответствующий проект закона, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, одобрили в четверг члены кабинета министров.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно публичного отрицания фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины" инициировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он, в частности, настоял на том, чтобы авторы подобных высказываний, обращенных минимум к двум лицам, в том числе через интернет, а также на плакатах, транспарантах и листовках, подлежали наказанию в виде штрафа от $625 до $1 250, а если эти действия осуществлены повторно - от $1 250 до $1 875.

Законопроект направлен в Верховную раду для утверждения.