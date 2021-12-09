Президент Польши считает, что референдум в Белоруссии сфальсифицируют

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что данные об итогах и явке планируемого в Белоруссии в будущем году референдума будут сфальсифицированы. С соответствующим утверждением польский лидер выступил в четверг, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Мы разговаривали также о референдуме, который, по всей видимости, должен пройти в Белоруссии в феврале", - сказал он. "Для нас всех очевидно, что данные, касающиеся этого референдума, будут сфальсифицированы", - утверждал польский лидер, пояснив, что "речь идет о явке и о результатах голосования".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, глава государства Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть полномочий в пользу других ветвей власти. Планируется, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.