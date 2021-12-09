На Украине более 110 депутатов за три года стали фигурантами дел о коррупции

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов за последние три года за коррупционные преступления привлекли к ответственности 111 депутатов различных уровней. Об этом в четверг на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"За последние три года к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 5,5 тыс. человек, из которых 111 - депутаты всех уровней", - уточнила она. По словам генпрокурора, в этом году в суд направили обвинительные акты в отношении 3,5 тыс. человек, которым инкриминированы коррупционные преступления. "Ежедневно мы направляем в суд в среднем 11 дел этой категории в отношении 16 человек", - добавила Венедиктова.

Она также обратила внимание, что в 2021 году обезврежено 60 организованных преступных групп, половина из которых имела в своем составе представителей органов власти.

Коррупцию на Украине считают одной из самых серьезных проблем страны большинство граждан. Ранее международные партнеры Украины неоднократно указывали ее руководству на проблему коррупции. Для противодействия этому явлению в стране создана сеть специализированных структур, например Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.