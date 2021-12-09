Эксперт: саммит "четверки" состоится, если Киев приступит к политической части "Минска"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча в нормандском формате станет возможной, если Киев продемонстрирует готовность выполнять политическую часть Минских соглашений. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС в четверг выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Сейчас встреча "четверки" невозможна. Она стала бы возможна, если бы Киев хотя бы продемонстрировал, что он готов выполнять Минские соглашения в политической части и то, что было оговорено два года назад в Париже на саммите в нормандском формате", - отметил он, подчеркнув, что в противном случае "четверка" собираться не будет.

Погребинский также считает, что негативную роль в переговорном процессе в этом формате сыграли и Германия с Францией. "Этот формат умер после того, как Берлин и Париж открыто заявили о том, что они считают, что Россия - сторона конфликта. После этого с ними не о чем разговаривать в отношении урегулирования кризиса на востоке Украины", - уверен он.

По мнению политолога, диалог логичнее строить с США, так как, отметил он, они во многом контролируют Украину. "Американцы полностью поддерживают армию Украины, спецслужбы, разведку и так далее. Все это фактически под полным контролем. Они не на 100% контролируют нашего <...> президента [Владимира Зеленского], но эти структуры под их контролем, а теперь еще и судебная власть. Поэтому единственные, с кем можно говорить, - американцы", - полагает Погребинский.

США, добавил он, "пока еще считают, что все претензии Москвы необоснованные". "Пока они не получат жесткий ответ со стороны России, который заставит их принять то, что игнорировать Москву им невыгодно, ничего не поменяется", - считает эксперт.

Парижский саммит

Саммит в "нормандском формате" состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Лидеры Германии, России, Украины и Франции определили неотложные меры по урегулированию ситуации в Донбассе. Среди них было обозначено всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", открытие на линии соприкосновения новых пунктов пропуска. Участники высказались также за необходимость закрепления в законодательстве Украины "формулы Штайнмайера", которая оговаривает проведение местных выборов и введение особого статуса Донбасса. Следующую встречу предполагалось провести уже через четыре месяца в Берлине, однако она не состоялась.

Украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила. Определенный прогресс достигнут лишь в части мер по укреплению перемирия и обмену удерживаемыми лицами.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части документа.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.