Зеленский: Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина обладает опытом организации мировых и европейских чемпионатов и заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.

"Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Украинская ассоциация футбола также рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он напомнил, что Украина совместно с Польшей успешно провели финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году.

Президент Украины рассказал европейскому футбольному функционеру, что украинская власть, несмотря на определенные трудности, делает все возможное для развития физической культуры и спорта в стране. Зеленский сообщил, что в 2022 году начнется строительство Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу - "сверхсовременного комплекса, где смогут заниматься как мужские и женские национальные сборные, так и детские, юношеские команды".

Отмечается, что Зеленский также вручил президенту УЕФА орден князя Ярослава Мудрого IV степени.