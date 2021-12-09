{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Боррель и новая глава МИД Германии Бербок обсудили "наращивание сил РФ у границ Украины"

Стороны также обсудили продвижение европейских ценностей в мире, ситуацию в Белоруссии, отношения с Китаем и Ираном

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил на первой встрече с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предполагаемое "наращивание сил России у границ Украины" и пути поддержки суверенитета Украины. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции с немецким министром в Брюсселе, куда Бербок совершила в четверг свой первый зарубежный визит с момента назначения на эту должность.

"Мы обсудили наращивание военных сил России у границ Украины и мы вновь подтвердили нашу непреклонную готовность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Боррель.

На встрече также обсуждались продвижение европейских ценностей в мире, ситуация в Белоруссии, отношения с Китаем и Ираном.

Теги
ГерманияБоррель, Жозеп
Новая глава МИД ФРГ заявила о необходимости оказания ЕС давления на власти в Минске
Читать полностью