Reuters: ЕС не будет обещать членство странам "Восточного партнерства" на будущем саммите

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Европейский союз на ближайшем саммите "Восточного партнерства", который пройдет 15 декабря, подтвердит свою поддержку Грузии, Молдавии и Украине в их стремлении сблизиться с блоком, но не будет давать этим государствам каких-либо обещаний касательно членства в ЕС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита.

"ЕС признает европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров", - приводит агентство выдержку из документа, отмечая, что конкретных гарантий присоединения этих партнеров не ожидается. Reuters напоминает, что подобные формулировки уже использовались в итоговом заявлении саммита "Восточного партнерства" в 2017 году.

Сообщается, что на саммите будет подчеркнута важность соглашений о свободной торговле Грузии, Молдавии и Украины с ЕС, которые призваны "обеспечить ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом". В заявлении также будет затронуто улучшение отношений с Белоруссией в будущем, "как только появятся необходимые условия для мирного демократического перехода".

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС. "Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.