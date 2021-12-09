Байден: авторитарные режимы хотят вызвать недовольство властями в демократических странах

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Авторитарные государства стремятся к расширению своего влияния и росту недовольства демократическими правительствами по всему миру. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден, выступая на открытии организуемого Вашингтоном в онлайн-формате "Саммита за демократию".

"Путем оказания внешнего давления автократы стремятся к укреплению собственной власти, экспорту и расширению своего влияния по всему миру, а также оправдывают репрессивные практические меры и политику как более эффективный способ решения современных проблем", - сказал американский лидер. По его мнению, автократические государства "стремятся разжечь пламя социального раскола и политической поляризации".

Возможно, самое тревожное, как полагает Байден, то, что эти страны стремятся к "росту недовольства людей по всему миру демократическими правительствами, которые, по их мнению, не справляются с удовлетворением их потребностей". "На мой взгляд, это определяющий вызов нашего времени", - подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что обсудит эти вопросы с участниками двухдневного саммита.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон стремится сформировать широкую коалицию "своих против чужих", продвигая "Саммит за демократию". Дипломат обратила внимание, что в самих американских СМИ в последние недели отмечается, что демократия в контексте соответствующего саммита используется как кодовое слово. Официальный представитель назвала предложенное США мероприятие "новой игрой", призванной вовлечь как можно больше государств, которые "работали бы на интересы Вашингтона".

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. При этом на сайте Госдепартамента можно было посмотреть трансляцию выступления Байдена с переводом на русский язык. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого саммита - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".