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Кризис на Украине
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В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли село, когда там находился замглавы миссии ОБСЕ

В ДНР ожидают соответствующей реакции от руководства миссии ОБСЕ на агрессивные действия украинских силовиков, отмечает Донецкое агентство новостей

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Украинские войска открыли огонь по окрестностям села на юге Донецкой народной республики (ДНР) в момент пребывания в этом районе замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона. Об этом заявил в четверг заместитель начальника Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин.

"Следует отметить, что этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей (ДАН).

Инцидент произошел накануне в районе села Безыменное. Силы Киева вели огонь из гранатометов. "Обстрел был целенаправленным, так как украинская сторона СЦКК заведомо была оповещена о прибытии ОБСЕ", - добавил замначальника УНМ.

В ДНР ожидают соответствующей реакции от руководства миссии ОБСЕ на агрессивные действия украинских силовиков, отмечает ДАН.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.

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