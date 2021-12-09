В Баку заявили, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в приграничном Кельбаджарском районе, заявили в четверг в Министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделения Вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на участке межгосударственной границы в Кельбаджарском районе. 9 декабря в районе 15:00 (14:00 мск) позиции азербайджанской армии на указанном участке подверглись обстрелу с позиций подразделений Вооруженных сил Армении в Басаркечарском районе этой республики", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минобороны, азербайджанские военные предприняли адекватные ответные меры. "Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - указали в Минобороны.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры для стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.