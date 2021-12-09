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Олимпиада-2022 в Пекине

Президент Словакии не поедет на Олимпиаду в Китай

Ранее США и три их союзника решили объявить дипломатический бойкот пекинским Олимпийским играм 2022 года

ПРАГА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает США в вопросе дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Китае и не поедет на нее. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

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Соединенные Штаты и три их союзника решили объявить дипломатический бойкот пекинским Олимпийским играм 2022 года, не посылая на них официальных лиц или дипломатических представителей.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в соревнованиях. Вашингтон уведомил союзников о своих планах, позже официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Китай назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

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СловакияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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