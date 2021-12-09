Байден объявил о новых инициативах США по "поддержке демократии" в других странах

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американские власти выдвинули ряд новых инициатив, направленных, по утверждению Вашингтона, на поддержку демократии в других странах, в том числе на "обеспечение честности выборов". Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, открывая организуемый США "Саммит за демократию".

"Мы удваиваем нашу поддержку демократиям по всему миру и взаимодействие с ними", - сказал американский лидер. "Я рад объявить о президентской инициативе за демократическое обновление, в рамках которой наши дипломатические усилия и программы по оказанию помощи другим странам будут сосредоточены на укреплении устойчивости демократии и правах человека по всему миру", - отметил Байден. Согласно данным Белого дома, США в течение года планируют выделить на указанную программу $424 млн.

По словам президента США, инициатива будет направлена на "обеспечение прозрачности и подотчетности" работы правительств в других странах, "включая поддержку свободы, борьбу с международной коррупцией". Кроме того, цель программы состоит в том, чтобы "определить, что такое честные выборы, и защищать их".

Как следует из распространенных Белым домом разъяснительных материалов, Вашингтон намерен выделить $2,5 млн по линии входящего в структуру Госдепартамента Агентства США по международному развитию на формирование "Коалиции за обеспечение честности выборов". В нее войдут представители правительств и неправительственных организаций - каких именно, не утоняется. Целью работы указанной структуры, по замыслу американской стороны, будет "разработка норм, руководящих принципов и правил поведения по ключевым вопросам, касающимся честности выборов, и содействие соблюдению этих базовых стандартов".

Кроме того, Агентство США по международному развитию выделит до $17,5 млн на создание фонда, предназначенного для "реагирования на угрозы честности выборов и связанных с ними политических процессов по всему миру". Фонд будет предназначен, в частности, для противодействия "внутреннему и международному манипулированию выборами", "незаконному внутреннему и иностранному финансированию на политические цели", а также "связанной с выборами дезинформации".

О саммите

Вашингтон 9-10 декабря проводит в режиме видеоконференции "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов. Власти США пригласили на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряда других стран. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".