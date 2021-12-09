Макрон: Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны, защитить внешние границы ЕС и добиться лучшей координации в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС", - заявил он.

"Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - добавил он.

Франция будет стремиться обеспечить суверенитет Европы в период своего председательства в Совете ЕС, заявил Макрон.