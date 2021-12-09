Минобороны Армении сообщило о двух раненых в ходе боя с армией Азербайджана

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщило, что двое военнослужащих получили ранения в ходе боя с азербайджанской армией в районе границы на территории Гегаркуникской области.

"9 декабря двое военнослужащих с армянской стороны получили легкие огнестрельные ранения в результате провокации азербайджанских вооруженных сил на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 18:00 (17:00 мск) перестрелка прекратилась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее сообщали в Минобороны Армении, обстрел позиций армянской армии со стороны азербайджанских сил начался в четверг после полудня.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры для стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.