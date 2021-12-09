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Саммит ЕС - Африка пройдет в Брюсселе в феврале 2022 года

Саммит ЕС - Африка пройдет в Брюсселе в феврале 2022 года - Макрон.

Макрон: Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
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