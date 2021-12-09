Премьер Израиля обвинил Иран в экспорте идеологии тирании и коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил в четверг Иран в экспорте "идеологии коррупции, подавления и тирании" в страны ближневосточного региона. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в ходе выступления на организуемом США "Саммите за демократию".

"Иран экспортирует свою идеологию тирании, подавления и коррупции по всему Ближнему Востоку и за его пределы. Международное сообщество должно действовать, [исходя] из приверженности более демократичному и моральному миру", - заявил Беннет. По словам израильского премьера, "соседи Израиля - Сирия, Ливан, сектор Газа - находятся в состоянии коллапса, их народы страдают, а руководство коррумпировано". "А общее у них то, что их поддерживают иранский режим и его террористические сателлиты", - добавил он.

Власти США пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".