США ввели санкции против экс-председателя Конституционного суда Украины

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент ввел санкции против бывшего председателя Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого, который был отстранен президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Как поясняется в заявлении дипломата, санкции против Тупицкого вводятся "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины".

Он добавил, что рестрикции в рамках американского "Глобального акта Магнитского" вводятся и против супруги Тупицкого. Им запрещен въезд в США.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

История конфликта

Осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КС признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Глава государства 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 года по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". Тупицкий оспаривает свое отстранение от должности в суде.

Впоследствии Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС, однако офис президента обжаловал это решение. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

В конце ноября КС отказался приводить к присяге новых судей, которых назначил Зеленский вместо отстраненного им Тупицкого и Касминина в связи с отсутствием вакансий судей КС по квоте президента. Таким образом, суд не посчитал уволенными в предусмотренном конституцией порядке Касминина и Тупицкого.