Президент Польши считает ситуацию в Белоруссии важнейшим вызовом для демократического мира

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Текущая ситуация в Белоруссии - важнейший вызов для демократического мира. Такое мнение выразил в четверг польский президент Анджей Дуда, выступая на организованном США "Саммите за демократию".

"Призываю всех к солидарности с Белоруссией. Сегодня это один из важнейших вызовов демократического мира", - сказал он.

"Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы эту декларацию услышали везде на восток от Польши: Польша будет по-прежнему продвигать демократию", - добавил польский лидер. "Я как президент Польши декларирую, что белорусы и белоруски, 180 тыс. которых нашли работу или убежище в Польше, будут трактоваться нами как братья и желанные гости", - указал он.

"Я верю, что белорусы и белоруски когда-то увидят демократическое нормальное положение вещей, когда президенты меняются, а остаются они - свободные граждане и избиратели", - заключил Дуда.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До сих пор правоохранительные структуры проводят задержания подозреваемых в участии в несанкционированных акциях.

Власти США пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".