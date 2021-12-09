Рябков назвал возможные совместные учения США и Израиля фактором дестабилизации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возможные совместные учения США и Израиля против Ирана являются дестабилизирующим фактором, данная информация не вызывает удивления. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я этому не удивляюсь. Мы, конечно же, исходим из того, что США и Израиль, будучи ближайшими союзниками и в значительной мере разделяющие оценки иранской политики и роль Ирана в регионе, могут проводить такого рода мероприятия. Они, на наш взгляд, должны понимать, что это тоже в определенной мере фактор дестабилизации", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

"Любое мероприятия учебно-тренировочного характера в столь взрывоопасном регионе несет риск того, что оно может перерасти в дальнейшие осложнения. Это не нужно сейчас. Важно было бы проявлять максимальную сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу (по восстановлению иранской ядерной сделки - прим. ТАСС), который после долгой паузы 29 ноября возобновился в Вене", - отметил замминистра.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц затронут в четверг на переговорах в Вашингтоне тему "ядерных провокаций" Ирана. Как сообщило позже агентство Рейтер со ссылкой на источник в США, руководители оборонных ведомств также поднимут вопрос о проведении совместных военных маневров с целью подготовки к нейтрализации ядерных объектов Ирана на случай, если переговоры по иранской ядерной сделке завершатся безрезультатно. В четверг официальный представитель Пентагона Джессика Макналт не стала комментировать сообщения СМИ об обсуждении США и Израилем потенциальных совместных учений из-за ситуации с Ираном.