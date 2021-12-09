Глава Минздрава Грузии подала в отставку

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила об уходе в отставку.

"В результате трехлетней работы и после консультаций с премьером и главой партии я считаю правильным решением продолжить свою деятельность в политсовете партии "Грузинская мечта" (правящая партия - прим. ТАСС) и именно оттуда усилить системы социального здравоохранения", - сказала Тикарадзе в четверг на брифинге.

Тиркарадзе получила портфель министра здравоохранения Грузии в июне 2019 года при правительстве премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Параллельно она является членом политического совета "Грузинской мечты".