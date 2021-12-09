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Паралимпиада-2022 в Пекине
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Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент Франции призвал не политизировать олимпийское движение

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение. Об этом он заявил в четверг во время презентации приоритетов Франции на период ее полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

"Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры", - сказал Макрон. Он отметил, что бойкот прежде всего ассоциируется с отсутствием спортсменов на играх, приведя в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве в 1980 году. "Вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью", - сказал президент Франции.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльПаралимпиада-2022 в Пекине
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