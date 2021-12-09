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Генассамблея ООН одобрила резолюцию против "милитаризации Крыма"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность всем государствам - членам ООН, поддержавшим документ

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Генассамблея ООН одобрила резолюцию против "милитаризации Крыма" и по поддержке формата "Крымская платформа", инициированного Киевом для продвижения своих притязаний на полуостров. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен всем государствам - членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку "Крымской платформы" и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - написал он в Twitter.

23 августа в Киеве состоялся форум "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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УкраинаРоссияКрымКулеба, Дмитрий Иванович
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