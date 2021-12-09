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Олимпиада-2022 в Пекине
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Генеральный секретарь ООН поедет на Олимпиаду в Китае

Игры пройдут в феврале 2022 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Sean Gallup/Getty Images
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Sean Gallup/Getty Images

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял предложение правительства Китая посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял", - сказал Дюжаррик.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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КитайГутерриш, АнтониуОлимпиада-2022 в Пекине
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