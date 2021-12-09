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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: новое заседание в Вене показало, что стороны настроены более конструктивно

По словам замглавы ведомства Али Багери, "стороны переговоров призвали Вашингтон отказаться от разрушительных действий"

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Новая встреча в рамках седьмого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене показала, что стороны настроены более серьезно вести диалог. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на венских переговорах.

"Мне кажется, что противоположная сторона более серьезно настроена вести эффективные переговоры и достичь результата, - цитирует его агентство ИСНА. - То, что я видел сегодня, отличается от того, что я видел в пятницу".

По словам дипломата, "стороны переговоров назвали подход [США] неконструктивным и призвали Вашингтон отказаться от таких разрушительных действий".

Ранее в четверг завершилась очередная встреча в рамках седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке, который начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, встреча была "короткой и конструктивной".

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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