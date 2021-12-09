Проект символа Союзного государства представили членам Высшего Госсовета

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Проект символа Союзного государства Белоруссии и России представлен членам Высшего Госсовета интеграционного образования. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Факт подготовки к заседанию Высшего государственного совета (ВГС), который состоялся 4 ноября: мы представили предложения всем членам Высшего Госсовета. Это тот символ, который мы видим сегодня. Но это не значит, что он уже прошел без какого-то обсуждения, сверки позиций, без учета мнений экспертов, художников, геральдистов", - отметил Мезенцев.

По его словам, "это, прежде всего, исторический символ, деполитизированный насколько это возможно, безусловно, с обязательным представлением национальных флагов - красно-зеленого с орнаментом белорусского и российского триколора". "Пока нет мнения членов Высшего Госсовета, было бы неэтично доставать эскизы. Давайте подождем следующей встречи", - сказал госсекретарь.

Мезенцев убежден, что Союзному государству нужна своя символика. "Эту позицию разделяют миллионы людей", - заявил он.