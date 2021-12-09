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Мезенцев заявил, что медиахолдинг Союзного государства может появиться к концу 2022 года

Госсекретарь Союзного государства напомнил, что с такой инициативой на заседании Высшего государственного совета выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что работа по созданию медиахолдинга Союзного государства может быть завершена к концу следующего года.

"Такое поручение дано постоянному комитету, мы со сторонами, с журналистским сообществом, с министерствами, которые регулируют эту сферу, будем очень быстро обсуждать этап за этапом эту работу. Полагаю, что к концу следующего года мы должны завершить такую работу", - сказал Мезенцев в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ в четверг.

Мезенцев напомнил, что эту идею высказал 4 ноября на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, она поддержана всеми членами ВГС.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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