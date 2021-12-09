В ЕС согласовали вопрос о готовности Хорватии к вступлению в Шенген

ЗАГРЕБ, 9 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Европейского союза (ЕС) согласовали вопрос о готовности Хорватии к включению в Шенгенскую зону. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства республики, министр внутренних дел Давор Божинович.

"Государства ЕС единогласно подтвердили, что Хорватия выполнила все обязательства, вытекающие из правовой дисциплины, связанной с Шенгеном", - цитирует Божиновича национальное телевидение HRT.

По словам вице-премьера, теперь Европейский совет (высший политический орган ЕС) может приступить к принятию решения об окончательном включении Хорватии в Шенген.

Премьер-министр Андрей Пленкович неоднократно заявлял, что республика может быть включена в эту зону в течение 2022 года.