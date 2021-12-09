Разговор Зеленского и Байдена длился полтора часа и прошел в очень откровенной атмосфере - глава офиса президента Украины.

Байден заявил в разговоре с Зеленским, что решение о вступлении страны в НАТО - это решение сугубо украинского народа и альянса, сообщил Ермак.

Байден подтвердил, что США предоставят всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор внешней агрессии - Ермак.

Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии - глава офиса президента Украины.

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