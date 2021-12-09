Шольц назвал Лукашенко диктатором без легитимной поддержки среди населения

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко диктатором, который якобы не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны. С таким утверждением Шольц выступил в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель Германии.

"Что касается вопроса миграции, а сейчас она идет в особенности через Белоруссию, то мы обсудили эту тему, и это правильно в свете нынешней ситуации", - отметил Шольц. "Совершенно ясно, что диктатор в Белоруссии, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление", - считает канцлер.

По оценке Шольца, приток мигрантов через Белоруссию сейчас "по большей части остановлен", поскольку "ЕС и Германия оказали очень много давления и дали четкие указания авиакомпаниям, аэропортам, поговорив со многими странами, откуда отправлялись авиарейсы в Белоруссию". "И действительно видно, что это [приток мигрантов в ЕС] пошло на убыль", - утверждал он.