Донбасс, помощь Украине, санкции против РФ. Что обсудили по телефону Зеленский и Байден

Президент Украины "обсудил с Байденом форматы участия США в урегулировании в Донбассе". По словам Ермака, из разговора следует вывод, что "США приняли решение быть активным участником мирного процесса". "Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" .

Глава офиса президента по итогам переговоров сообщил, что они начались с главного - Байден рассказал Зеленскому о его беседе с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский после переговоров отметил, что американский лидер "ознакомил его с содержанием" этой беседы.

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в четверг вечером провели телефонный разговор, который начался на час позже изначально анонсированного Киевом времени и продлился почти полтора часа. Одной из ключевых тем переговоров стал процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также помощь США в случае агрессии против Украины, санкции против РФ, членство Украины в НАТО.

При этом Ермак отметил, что США детально проинформированы о содержании переговоров в рамках Контактной группы и об украинских инициативах о возвращении к режиму прекращения огня, открытии контрольно-пропускных пунктов и обмену пленными.

Ермак также сообщил, что высоко ценит помощь лидеров Германии и Франции в процессе урегулирования и анонсировал намерение на следующей неделе провести в Брюсселе встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которой обсудит вопросы организации саммита лидеров нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция).

Ситуация с безопасностью

Президент Байден, по словам главы офиса украинского лидера, заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии против Украины. "Байден очень откровенно сказал [президенту РФ Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины", - сказал он.

По словам Ермака, президент США пообещал помочь Украине в сдерживании российской агрессии и "уже начали оказывать помощь". "Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время", - отметил он. Вместе с тем сам Зеленский заверил Байдена, что Киев не собирается ни на кого нападать. "Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей", - добавил Ермак.

Членство в НАТО

Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и альянса. "Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в альянсе зависят исключительно от Украины. Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно", - сказал глава офиса украинского лидера.

В "теплой атмосфере"

По словам главы офиса президента Украины, в целом переговоры были очень содержательными. конструктивными и проходили в "теплой атмосфере". "Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере", - сказал он. "В конце Байден сказал такие важные слова: "Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что я имею особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, и я очень верю в ее успех", - отметил Ермак.

Глава офиса Зеленского также сообщил, что Украина и США сейчас находятся в беспрецедентно тесном сотрудничестве по многим направлениям. Отдельно стороны также обсудили процесс реализации реформ на Украине. Кроме того, президент Украины в ходе разговора поднимал вопрос о газопроводе "Северный поток - 2".