Суд США отклонил попытку Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

Рассматривающие дело три судьи единогласно отклонили аргументы адвокатов бывшего американского лидера, по мнению которых, он мог бы воспользоваться правом, позволяющим запретить нынешней администрации передать американским законодателям документы, касающиеся расследования штурма Капитолия. "В представленных нами записях бывший президент Трамп не предоставил никаких оснований для того, чтобы этот суд отменил решение президента Байдена, а также соглашение и договоренности, достигнутые между ветвями власти по поводу документов [о штурме Капитолия], - отметила судья Патриция Миллетт. - Обе ветви власти согласны с тем, что существует уникальная потребность в области законодательства в этих документах и что они имеют непосредственное отношение к расследованию комитетом [Конгресса] нападения на законодательную ветвь власти и ее конституционную роль в мирной передаче власти".

Апелляционный суд дал Трампу 14 дней на то, чтобы он обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть это решение, прежде чем Национальный архив сможет начать передачу документов конгрессменам.

В прошлом месяце федеральный суд столичного округа отклонил аналогичную просьбу экс-президента. Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия.