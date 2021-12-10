Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем

ГАВАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Никарагуа заявило в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные отношения", - говорится в тексте заявления ведомства, опубликованного на правительственном портале El 19 Digital.