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Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем

МИД страны признал власти КНР единственным законным представителем Китая

ГАВАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Никарагуа заявило в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные отношения", - говорится в тексте заявления ведомства, опубликованного на правительственном портале El 19 Digital.

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Никарагуа
Молния
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