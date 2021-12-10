Байден заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг в телефонной беседе заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники ответят "решительными экономическими и другими мерами" в случае российской агрессии в отношении Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников относительно агрессивных действий РФ в отношении Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическим и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", - сказано в сообщении.

Американский лидер также заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поддержка минских соглашений

Байден также заявил Зеленскому о готовности Вашингтона поддерживать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации минских договоренностей.

"Президент Байден подчеркнул готовность США участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в пресс-релизе.

Американский лидер также заявил о приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева. Президенты двух стран призвали РФ к деэскалации напряженности, согласились, что конфликт лучше всего урегулировать через дипломатию.

Байден в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность "агрессивными действиями" РФ в отношении Украины.

Байден заявил Зеленскому, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева.