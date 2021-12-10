Байден обсудил в рамках "Бухарестской девятки" наращивание РФ сил около границ с Украиной

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО, направленных на деэскалацию ситуации путем "сдерживания, обороны и диалога". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников [по НАТО]", - отмечается в тексте.

"Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога", - заявили в Белом доме. В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.