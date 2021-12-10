Байден заявил Зеленскому, что поддерживает "нормандский формат" по Украине

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг в телефонной беседе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что американская администрация поддерживает урегулирование на востоке Украины в нормандском формате. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен состоявшемуся ранее телефонному разговору президентов двух стран.

"Президент [Байден в беседе с Зеленским] подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать "нормандский формат" и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия", - сказала чиновница.

По ее словам, "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

Планы дальнейших контактов с Россией

Она также подчеркнула, что власти США обсуждают с партнерами возможность проведения дальнейших контактов с Россией относительно Североатлантического альянса и безопасности в Европе, Вашингтон готов к использованию в этих консультациях Совета Россия - НАТО.

"Что касается последующих действий, мы активно обсуждаем это с нашими партнерами. Это было целью консультаций, которые проводились сегодня в НАТО с нашими западноевропейскими и восточноевропейскими партнерами", - отметила она, говоря о проведении встреч с участием представителей РФ и НАТО для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно Североатлантического альянса. "Есть уже существующие форматы, включая Совет Россия - НАТО, туда уже давно приглашали Россию для участия в переговорах. Это приглашение в полной мере сохраняется, и мы продолжим дипломатическое взаимодействие по всему спектру этих вопросов", - добавила представитель администрации США.

"Есть уже существующие форматы, включая Совет Россия - НАТО, туда уже давно приглашали Россию для участия в переговорах. Это приглашение в полной мере сохраняется, и мы продолжим дипломатическое взаимодействие по всему спектру этих вопросов", - добавила представитель администрации США.

Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент. Он уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

Новые переговоры по безопасности в Европе

Соединенные Штаты планируют провести в ближайшие дни с Россией и союзниками в ЕС новые переговоры по вопросам безопасности в Европе, которые ставит перед Западом Москва. Об этом сообщила представитель американской администрации.

"Думаю, в следующие пару дней мы, разумеется, продолжим вести переговоры с европейскими партнерами, продолжим вести переговоры с российскими партнерами в поисках пути вперед", - заявила американский чиновник, комментируя прозвучавшие в среду высказывания Байдена о планах организации встреч высокого уровня с участием России, США, НАТО и ЕС для рассмотрения вопросов безопасности в Европе.

"В прессе, знаю, было много шума по поводу этой идеи [якобы имеющих место] уступок [Москве со стороны Вашингтона], а также того, что произойдет на переговорах. Хотела ясно дать понять <...>: мы всегда готовы вести переговоры по вопросам безопасности с Россией", - отметила далее представитель исполнительной ветви власти США.

С ее точки зрения, "существует, откровенно говоря, большое число форматов, позволяющих заниматься этим". "Потому и существует Совет Россия - НАТО. Поэтому существует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это площадки, на которых россияне могут изложить свою обеспокоенность. И это площадки, на которых мы можем изложить свою обеспокоенность", - сказала ведущая брифинга.

"Так что мы, конечно, готовы вести переговоры с россиянами относительного этого полного набора вопросов", - заверила представитель правительства США.