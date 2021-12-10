Япония направит $500 тыс. на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение передать Международной организации по миграции (МОМ) $500 тысяч на улучшение гуманитарной ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что выделенные средства "будут направлены на предоставление продуктов питания, медицинского обеспечения, одежды и защиты тем, кто намерен пересечь белорусскую границу". Кроме того, транш от японских властей будет использован "для поддержки тех, кто находится в уязвимом положении в Белоруссии, особенно в районах страны, граничащих с ЕС".

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство людей возвращают на белорусскую сторону.