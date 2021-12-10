МИД КНР называл "правильным выбором" решение Никарагуа возобновить дипотношения с Китаем

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Решение Никарагуа разорвать дипломатические отношения с Тайванем и возобновить дипотношения с Китаем является "правильным выбором", соответствующим мировой обстановке и чаяниям народов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя МИД КНР.

"Правительство Никарагуа признает и обязуется строго соблюдать принцип "одного Китая", разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем, возобновить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой и обязуется больше не развивать каких-либо официальных отношений и официальных контактов с Тайванем", - сказано в документе. "Это правильный выбор, который соответствует текущей обстановке и чаяниям народов. Китай высоко ценит это решение", - говорится в заявлении.

МИД Никарагуа заявил в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.

В пятницу представители КНР и Никарагуа в ходе встречи в китайском Тяньцзине подписали совместное коммюнике "О возобновлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Никарагуа". Как указывается в заявлении МИД КНР, правительства двух стран приняли решение о взаимном признании и возобновлении дипломатических отношений на уровне послов с даты подписания документа.

В период первого срока президентства (1985-1990) лидера Никарагуа Даниэля Ортеги Манагуа уже отказывался от официальных отношений с Тайбэем в пользу Пекина. Однако с приходом к власти следующего президента Виолеты де Чаморро страна восстановила их.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.