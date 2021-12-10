США поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin в октябре

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США в октябре в соответствии с утвержденным пакетом помощи поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом сообщается в поступившем в ТАСС в четверг заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

"Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября", - сообщил Семелрот.

"В 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности, это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая более 400 млн долларов только в этом году. США поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения служащих ВСУ. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по 350 млн долларов, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия - Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.