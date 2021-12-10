В Киргизию из России доставлена партия гуманитарной помощи на $9 млн

БИШКЕК, 10 декабря. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи в виде муки на $9 млн доставлена в пятницу из России в Киргизию. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

"Церемония передачи груза состоялась сегодня с участием посла России в республике Николая Удовиченко и министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кудайбергена Базарбаева", - рассказал представитель посольства.

Российская продовольственная помощь, как отметили в диппредставительстве, будет распределена среди наиболее социально уязвимых слоев населения Киргизии.

Гуманитарная помощь предоставлена российской стороной в рамках "добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере $9 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы".