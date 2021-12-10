Кисида заявил, что Байден не просил его присоединиться к бойкоту Олимпиады в Пекине

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте в пятницу заявил о том, что президент США Джо Байден во время "Саммита за демократию" не обращался к нему с просьбой присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

"Я не получал от Байдена указанной вами просьбы", - ответил Кисида на вопрос депутата парламента о возможности соответствующего обращения со стороны американского президента. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что "Япония самостоятельно примет решение по поводу возможности бойкота Олимпиады".

Вашингтон 9-10 декабря проводит в режиме видеоконференции "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов. Власти США пригласили на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли Китай, Россия, Турция, Египет и ряд других стран.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и обещал принять контрмеры.