{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

У погранслужбы Молдавии пока нет информации об инциденте с Нарочницкой

Источники в правительстве республики уточнили, что причиной депортации политолога могли стать предстоящие выборы президента в Приднестровье

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Пограничная служба Молдавии пока не комментирует информацию о том, известного российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в страну. У структуры пока нет такой информации, сообщила ТАСС в пятницу ее представитель Раиса Новицки.

На эту тему

"У нас пока нет информации по этому вопросу. Как только будет, мы сообщим СМИ", - сказала она.

В то же время источники в правительстве Молдавии уточнили, что причиной инцидента могли стать предстоящие в воскресенье выборы президента в непризнанном Приднестровье. Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии ранее призвало зарубежные страны воздержаться от их освещения в СМИ этих выборов и отметило, что будет рассматривать такие действия как вызов молдавским суверенитету и территориальной целостности.

Власти Приднестровья раскритиковали этот призыв, отметив, что попытки молдавских политиков закрывать глаза на правду и реальность путем игнорирования мнения приднестровского народа не имеют ничего общего с демократией и препятствуют скорейшему справедливому и окончательному урегулированию отношений между двумя берегами Днестра.

О решении молдавских властей не впускать в страну Нарочницкую официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в пятницу. По ее словам, политолога продержали на границе в течение двух часов, а затем без объяснения причин препроводили в самолет, которым она прилетела.

Теги
РоссияМолдавия
МИД ЛНР хаявил, что внеочередное заседание контактной группы вновь прошло впустую
Министр иностранных дел республики назвал представленный Украиной проект совместного заявления "пустой, ни к чему не обязывающей декларацией", которая не учитывает предложения ЛНР и ДНР.
Читать полностью