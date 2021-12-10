У погранслужбы Молдавии пока нет информации об инциденте с Нарочницкой

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Пограничная служба Молдавии пока не комментирует информацию о том, известного российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в страну. У структуры пока нет такой информации, сообщила ТАСС в пятницу ее представитель Раиса Новицки.

"У нас пока нет информации по этому вопросу. Как только будет, мы сообщим СМИ", - сказала она.

В то же время источники в правительстве Молдавии уточнили, что причиной инцидента могли стать предстоящие в воскресенье выборы президента в непризнанном Приднестровье. Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии ранее призвало зарубежные страны воздержаться от их освещения в СМИ этих выборов и отметило, что будет рассматривать такие действия как вызов молдавским суверенитету и территориальной целостности.

Власти Приднестровья раскритиковали этот призыв, отметив, что попытки молдавских политиков закрывать глаза на правду и реальность путем игнорирования мнения приднестровского народа не имеют ничего общего с демократией и препятствуют скорейшему справедливому и окончательному урегулированию отношений между двумя берегами Днестра.

О решении молдавских властей не впускать в страну Нарочницкую официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в пятницу. По ее словам, политолога продержали на границе в течение двух часов, а затем без объяснения причин препроводили в самолет, которым она прилетела.