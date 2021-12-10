Полиция Армении задержала в здании МИД группу оппозиционеров

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении в пятницу утром задержали участников оппозиционного "Освободительного движения", которые проникли в здание МИД республики, где требовали провести встречу с руководством внешнеполитического ведомства. Трансляцию с места события вели местные новостные порталы.

"Мы требуем, чтобы [глава МИД Армении] Арарат Мирзоян или кто-то из руководства спустился к нам и объяснил, кто дал им право начать работы по демаркации и сдать наши земли азербайджанцам", - заявил один из участников акции. После того как протестующие начали скандировать антиправительственные лозунги, полицейские начали задерживать и выводить их из здания.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно подчеркивал, что готов начать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при консультационном содействии России.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в свою очередь сообщал ТАСС, что процесс делимитации и демаркации никак не взаимосвязан с возможным открытием региональных транспортных коммуникаций, в целях чего была создана трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.