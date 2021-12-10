{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шольц проведет переговоры с Моравецким

Канцлер ФРГ посетит Варшаву 12 декабря

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит 12 декабря Варшаву по случаю 30-й годовщины подписания германо-польского договора о добрососедстве и дружбе. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

В программе Шольца переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. "В центре внимания будут находиться двусторонние, европейские и международные темы", - отметил Хебештрайт. В конце визита канцлер возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Теги
ГерманияПольшаМоравецкий, МатеушШольц, Олаф
Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет нарастать
Читать полностью