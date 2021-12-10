Пентагон заявил, что в Афганистане возросло число боевиков "Аль-Каиды"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Численность боевиков террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане, вероятно, возросла с тех пор, как американцы в конце августа вывели свои войска из этой страны. Об этом в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

"Думаю, их численность [в Афганистане] несколько возросла. Там есть присутствие ["Аль-Каиды"], - сказал он. - Мы полагали, что оно значительно сократилось к концу этого конфликта (завершения военной операции США в этой стране). Думаю, что некоторые люди, вероятно, вернулись [в Афганистан]. Но это одна из "тем", за которыми мы следим. Прямо сейчас я не готов сообщить вам с уверенностью [их] число". Генерал добавил, что отсутствие надежного охранения афганских границ позволяет боевикам "Аль-Каиды" вернуться в Афганистан, что они и делают.

"Мы бы хотели, чтобы "Талибан" (запрещенное в РФ радикальное движение, захватившее власть в Афганистане) заняло жесткую позицию в отношении "Аль-Каиды", - заявил Маккензи. - Думаю, что внутри "Талибан" есть разногласия в отношении [их] дальнейших действий. <...> Так что мы пока пытаемся выяснить, как "Талибан" намерено действовать в их отношении. Думаю, в ближайшие пару месяцев в этом появится для нас большая ясность".

Глава СЕНТКОМ также предположил, что с уходом американских войск из Афганистана там активизируется и террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Нам следует ожидать активизации деятельности ИГ, - сказал он. - Было бы очень удивительным, если бы этого не произошло. Посмотрим, насколько "Талибан" окажется в состоянии предпринять против них (ИГ) эффективные меры".

По словам генерала, талибы и боевики ИГ относятся друг к другу как враги, но наибольшую проблему для "Талибан", считает он, все же представляет "Аль-Каида".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент республики Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.