Эксперт: после разговора Байдена и Зеленского переговоры по Донбассу активизируются

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе активизируется после состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Такое мнение в пятницу озвучил украинский политолог Владимир Фесенко.

"Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно - переговорный процесс активизируется, - написал он на странице в "Фейсбуке". - И похоже, что США будут играть более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже".

В целом, по мнению Фесенко, разговор "был очень обстоятельным". "Как и ожидалось, в ходе разговора обсуждались не только итоги переговоров между Байденом и [президентом РФ Владимиром] Путиным, но и ход реформ на Украине, в том числе реализация антикоррупционной политики", - констатировал эксперт.

По сообщению пресс-службы Зеленского, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, состоялся "обмен оценками по ходу и результатам переговоров лидеров Соединенных Штатов и России". Главы государств также предметно обсудили поддержку Украины в сферах безопасности, финансов и политики, а также проблемы в энергетике страны.