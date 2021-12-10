{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приднестровье назвали недружественным шагом инциденты с Нарочницкой и Журавлевым

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья расценили как недружественный шаг по отношению к России решение молдавских властей не пустить в страну российского ученого Наталью Нарочницкую и члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева. Об этом заявила в пятницу корреспонденту ТАСС вице-спикер Верховного совета непризнанной республики Галина Антюфеева.

"Это недружественный шаг по отношению к России. Непонятный на фоне последних договоренностей по газовому вопросу, другим проблемам двусторонних отношений, в которых Москва проявила добрую волю, с пониманием отнеслась к проблемам Кишинева. Безусловно, такие шаги со стороны Молдавии не способствуют и прогрессу на переговорах по приднестровскому урегулированию, в котором Россия играет важную роль", - сказала Антюфеева.

Лукашенко заявил, что давление Запада на Белоруссию будет нарастать
Читать полностью