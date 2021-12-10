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Назарбаев считает, что Азербайджан мог бы стать страной - наблюдателем в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной - наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем [в ЕАЭС ]", - сказал Назарбаев в пятницу на заседании ВЕЭС в режиме видеоконференции.

Теги
АзербайджанКазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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