Лукашенко заявил, что США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Белоруссию

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. США и другие западные страны уговаривают государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Белоруссию из-за кризиса с мигрантами. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Вы должны понимать, что CША и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли - беженцы <...> Это используется для давления, прежде всего на Беларусь". - сказал президент.

По его словам, это давление будет нарастать. "Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил о необходимости развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и согласования партнерами перечня совместных высокотехнологичных проектов.

"Нужно активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции. Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также определение условий финансирования их реализации", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня Белоруссия и Россия работают над такими проектами.